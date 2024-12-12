Лига конференций: минское «Динамо» победило «Ларн», «Фиорентина» забила 7 мячей ЛАСКу

Минское «Динамо» дома победило североирландский «Ларн» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций — 2:0.

По голу у хозяев забили Алексей Гаврилович (пенальти, 67-я минута) и Глеб Жердев (73-я).

Гости остались в меньшинстве в концовке — на 90+2-й минуте красную карточку получил Киан Болджер.

Белорусская команда одержала первую победу в Лиге конференций и с 3 очками поднялась на 33-е место в таблице. «Ларн» (0) остается единственной командой без очков и замыкает таблицу общего этапа.

В параллельном матче «Фиорентина» разгромила австрийский ЛАСК — 7:0. Дубль оформил Риккардо Соттиль. По голу забили Жонатан Иконе, Амир Ричардсон, Роландо Мандрагора, Филип Стойкович и Альберт Гудмундссон.

В других встречах «Копенгаген» победил «Хартс» (2:0), армянский «Ноа» уступил АПОЭЛу (1:3), «Бетис» на выезде победил молдавский «Петрокуб» (1:0), ХИК и «Мольде» сыграли вничью (2:2), «Башакшехир» обыграл «Хайденхайм» (3:1), «Лугано» победил «Легию» (2:1), а «Серкль Брюгге» разгромил словенскую «Олимпию» (4:1).