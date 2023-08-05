Черышев — об успехах «Санта-Коломы» в Лиге конференций: «Аппетит приходит во время еды, хочется больше»

Главный тренер клуба «Санта-Колома» из Андорры Дмитрий Черышев прокомментировал выход своей команды в 3-й раунд квалификации Лиги конференций.

«Не думаю о том, что я как российский тренер сотворил чудо на международной арене. Выход в третий раунд Лиги конференций — общая работа. Ребята молодцы! Очень им благодарен за самоотдачу на протяжении всего времени. Мы впервые за всю историю андорровского футбола вышли в третий раунд квалификации Лиги конференций. Аппетит приходит во время еды, и приятно, что мы прошли, а дальше хочется больше. Понимаем, будет сложно, но есть огромное желание показать характер. Нет ничего невозможного», — приводит слова Черышева Sport24.

Черышев с июля 2022 года возглавляет андоррский клуб «Санта-Колома». В 3-м квалификационном раунде Лиги конференций команда сыграет с «АЗ Алкмаар» (Нидерланды).