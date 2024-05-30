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Сегодня, 01:55

Хатчисон: «После прошлогоднего финала Лиги Европы Мендилибар вновь проделал невероятную работу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-хавбек «Ливерпуля» и сборной Шотландии Дон Хатчисон прокомментировал победу «Олимпиакоса» над «Фиорентиной» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Олимпиакос» — история изумительная! Клуб из Греции впервые завоевал еврокубок. Для этого все мы и играем. После прошлогоднего финала Лиги Европы Мендилибар вновь проделал невероятную работу», — цитирует пресс-служба УЕФА Хатчисона.

«Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок и стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».

 
Игроки &laquo;Олимпиакоса&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге конференций. Теперь в Греции есть все! «Олимпиакос» принес Элладе первый еврокубок
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2039972--olympiacos-vs-fiorentina/
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Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
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