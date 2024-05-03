Бонавентура: «Важно будет в ответном матче показать наш характер и сыграть без страха»

Полузащитник «Фиорентины» Джакомо Бонавентура прокомментировал победу над «Брюгге» (3:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Мы провели хорошую игру, но в некоторых ситуациях допускали ошибки, за которые нас наказывали. Теперь мы должны хорошо выступить в ответном матче. Мы отправимся в Брюгге, зная, что нам противостоит хорошая команда, и постараемся максимально сконцентрироваться. Важно будет показать наш характер и сыграть без страха», — цитирует пресс-служба УЕФА Бонавентуру.

Ответный матч пройдет в Бельгии через неделю, 9 мая. Начало — в 19.45 по московскому времени.