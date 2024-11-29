Джейдон Санчо: «Челси» хочет выиграть Лигу конференций, как и любое другое соревнование»

Вингер «Челси» Джейдон Санчо прокомментировал победу команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с «Хайденхаймом» (2:0).

«Мы хотим пройти весь путь до конца. Мы хотим выиграть этот турнир, как и любое другое соревнование, в котором мы участвуем. Мы всегда будем двигаться от матча к матчу, и, надеюсь, получим желаемые результаты», — цитирует Санчо пресс-служба УЕФА.

После 4-х встреч «Челси» набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице, «Хайденхайм» с 9 очками идет 9-й.