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Сегодня, 04:35

Джейдон Санчо: «Челси» хочет выиграть Лигу конференций, как и любое другое соревнование»

Даниил Аршавский
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Вингер «Челси» Джейдон Санчо прокомментировал победу команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с «Хайденхаймом» (2:0).

«Мы хотим пройти весь путь до конца. Мы хотим выиграть этот турнир, как и любое другое соревнование, в котором мы участвуем. Мы всегда будем двигаться от матча к матчу, и, надеюсь, получим желаемые результаты», — цитирует Санчо пресс-служба УЕФА.

После 4-х встреч «Челси» набрал 12 очков и лидирует в турнирной таблице, «Хайденхайм» с 9 очками идет 9-й.

Источник: UEFA
Джейдон Санчо
Футбол
Лига конференций
ФК Челси
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