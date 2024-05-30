Эль-Кааби признан лучшим игроком финала Лиги конференций

Нападающий «Олимпиакоса» Аюб Эль-Кааби признан лучшим игроком финала Лиги конференций против «Фиорентины» (1:0).

30-летний марокканец забил единственный гол в этой встрече. После игры ему вручили памятный приз.

Эль-Кааби также стал лучшим бомбардиром Лиги конференций. На его счету 11 голов, что является самым высоким результатом в одном клубном турнире УЕФА.

«Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок и стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».