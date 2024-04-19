Мартинес: «Есть ощущение, что «Астон Вилла» свершит нечто особенное»

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над «Лиллем» (1:2, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Думаю, сегодня мы были далеки от хорошей игры, но сильные команды побеждают всегда. Этот подбор игроков вместе с тренером действительно особенный. И вместе с владельцами клуба тоже — они всегда поддерживают нас. Есть ощущение, что мы свершим нечто особенное», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

«Астон Вилла» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Олимпиакоса». Первый матч состоятся 2 мая, а ответный — 9-го.