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Сегодня, 03:23

Мартинес: «Есть ощущение, что «Астон Вилла» свершит нечто особенное»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над «Лиллем» (1:2, пен. — 4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Думаю, сегодня мы были далеки от хорошей игры, но сильные команды побеждают всегда. Этот подбор игроков вместе с тренером действительно особенный. И вместе с владельцами клуба тоже — они всегда поддерживают нас. Есть ощущение, что мы свершим нечто особенное», — цитирует пресс-служба УЕФА Мартинеса.

«Астон Вилла» пробилась в полуфинал турнира, где сыграет против «Олимпиакоса». Первый матч состоятся 2 мая, а ответный — 9-го.

Футболисты &laquo;Байера&raquo; празднуют гол Джереми Фримпонга в&nbsp;ворота &laquo;Вест Хэма&raquo;. «Байер» спас историческую серию, Мартинес взбесил фанатов соперника и напомнил о финале ЧМ-2022, «Рома» прошла «Милан»
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2040510--lille-vs-aston-villa/
Футбол
Лига конференций
ФК Астон Вилла
ФК Лилль
Эмилиано Мартинес
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