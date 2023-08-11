Фанаты греческого «Ариса» вывесили антинацистский баннер на матче с киевским «Динамо»

Болельщики греческого «Ариса» во время первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против киевского «Динамо» провели политическую акцию, сообщает ТАСС.

На трибуне греческих фанатов по ходу игры появился баннер с надписью «Разгромите нацистов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Спустя несколько минут растяжку убрали.

Матч завершился минимальной победой «Ариса» (1:0). Ответная встреча состоится 17 августа в Бухаресте.

В прошлом сезоне за «Арис» выступал российский нападающий Александр Кокорин. Клуб арендовал форварда у «Фиорентины».