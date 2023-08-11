Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 00:16

Фанаты греческого «Ариса» вывесили антинацистский баннер на матче с киевским «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
10 августа. «Арис» — «Динамо» — 1:0.
Telegram Дзен

Болельщики греческого «Ариса» во время первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против киевского «Динамо» провели политическую акцию, сообщает ТАСС.

На трибуне греческих фанатов по ходу игры появился баннер с надписью «Разгромите нацистов «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Спустя несколько минут растяжку убрали.

Матч завершился минимальной победой «Ариса» (1:0). Ответная встреча состоится 17 августа в Бухаресте.

В прошлом сезоне за «Арис» выступал российский нападающий Александр Кокорин. Клуб арендовал форварда у «Фиорентины».

Источник: https://tass.ru/sport/18487199
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Киев)
4
Читайте также
Украина требует пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
Норманн хочет разорвать контракты с «Ростовом» и «Динамо»
Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео
В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z
Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ПАОК сыграл вничью с «Хайдуком» в отборе Лиги конференций, Оздоев дебютировал на 79-й минуте