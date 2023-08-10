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Лига конференций

Сегодня, 23:00

Гол экс-защитника ЦСКА Бекао помог «Фенербахче» обыграть «Марибор» в квалификации Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фенербахче» на своем поле одержал победу над «Марибором» в первом матче полуфинала квалификации Лиги конферений — 3:1.

Турецкий клуб открыл счет на 59-й минуте благодаря голу бывшего защитника ЦСКА Родриго Бекао. Три минуты спустя преимущество «Фенербахче» удвоил Ирфан Кахветжи.

На 72-й минуте «Марибор» сумел сократить отставание в счете благодаря голу Марка Штрайнара, но в концовке встречи Душан Тадич реализовал пенальти и восстановил разницу в счете.

Ответная игра состоится в Словении 17 августа.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
3:1
Марибор
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:00. New Adana Stadium (Адана)
Адана Демирспор
5:1
Осиек
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:00. Estadio Municipal de Arouca (Арока)
Арока
2:1
Бранн
Лига конференций. 3-й отборочный раунд
10 авг, 21:00. Gundadalur (Торсхавн)
Б-36
1:3
Риека

Футбол
ФК Марибор
ФК Фенербахче
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