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Сегодня, 00:52

«Олимпиакос» выиграл у «Фенербахче» по пенальти и вышел в полуфинал Лиги конференций

Руслан Минаев
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«Олимпиакос» на выезде победил «Фенербахче» в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций — 3:2.

В основное время победу одержали хозяева — 1:0. Гол забил Ирфан Кахведжи на 11-й минуте.

В концовке дополнительного времени Андреас Нтой получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Олимпиакоса». Греческий клуб вышел в полуфинал Лиги конференций и встретится с «Астон Виллой». Первый матч состоится 2 мая, ответная игра — 9-го числа.

Лига конференций. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
1:0
Олимпиакос П

Футбол
Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фенербахче
0
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