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Лига конференций

14 марта, 22:50

ПАОК разгромил загребское «Динамо» и вышел в 1/4 финала Лиги конференций

Ана Горшкова
Корреспондент
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ПАОК с крупным счетом обыграл загребское «Динамо» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Тумба».

За греческий клуб забили Абдул Рахман Баба (27-я), Томас Льямас Брандон (42-я), Константинос Кульеракис (73-я) и Андрия Живкович (88-я). Еще один гол на счету полузащитника «Динамо» Петара Сучича, который забил в свои ворота.

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле на 82-й минуте.

Первый между командами завершился победой загребского «Динамо» (2:0), но по сумме двух матчей (5:3) ПАОК вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

В другом матче «Фиорентина» и «Маккаби» из Хайфы сыграли вничью (1:1), но в следующий раунд прошла итальянская команда, которая выиграла первую игру (4:3).

«Фенербахче» в ответном матче проиграл «Юниону» со счетом 0:1. Однако по сумме двух матчей (3:1) турецкий клуб вышел в четвертьфинал Лиги конференций.

Лига конференций. 1/8 финала
14 мар, 20:45. Toumba (Салоники)
ПАОК
5:1
Динамо З
Лига конференций. 1/8 финала
14 мар, 20:45. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
0:1
Юнион
Лига конференций. 1/8 финала
14 мар, 20:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
1:1
Маккаби Хайфа
Лига конференций
ФК Динамо (Загреб)
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ПАОК
ФК Фенербахче
ФК Фиорентина
ФК Юнион
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