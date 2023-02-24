«Фиорентина», «Лех» и «Базель» вышли в 1/8 финала Лиги конференций

«Фиорентина» на своем поле обыграла «Брагу» в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций.

Гости забили быстрый гол, а затем удвоили преимущество. Хозяева до перерыва удалось отыграть один мяч. Во второй половине «Фиорентина» забили еще два гола. Автором победного мяча на 83-й минуте стал Артур Кабрал.

В первой встрече итальянский клуб выиграл с крупным счетом 4:0.

«Базель» на своем поле выиграл у «Трабзонспора» — 2:0. Гости не смогли реализовать пенальти, а также один их гол был отменен ВАР. В следующую стадию вышла швейцарская команда, так как в первой встрече турецкий клуб выиграл с минимальным счетом.

«Лех» с минимальным счетом выиграл у «Буде Глимта» в ответном матче — 1:0. Единственный мяч на счету Микаэля Ишака. В первой встрече голов забито не было.

Соперники по 1/8 финала определятся после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.