«Фиорентина» — «Брага»: Кабрал забил гол, но он его не забил. Судейским технологиям УЕФА больше нет доверия

На 49-й минуте стыкового матча Лиги конференций «Фиорентина» — «Брага» (3:2) произошел уникальный случай для всего мирового футбола.

При счете 1:2 система определения взятия ворот (ГЛТ) зафиксировала, что мяч после удара Артура Кабрала полностью пересек линию ворот (это было показано в ходе телетрансляции). Арбитр Бенуа Бастьен получил соответствующий сигнал и должен был засчитать гол. Но этого не произошло.

ГЛТ зафиксировала, что мяч после удара Артура Кабрала полностью пересек линию ворот.

Вмешались видеоассистенты Бенуа Мийо и Эрик Ваттейе. В итоге после продолжительных консультаций и проверок, на которые ушло около шести минут, взятие ворот не было засчитано. Люди пошли против технологии, уже не первый год применяемой в футболе.

К сожалению, она не отличается абсолютной надежностью и не раз давала сбои, ошибочно фиксируя, что мяч пересек линию ворот или нет. Возможно, так случилось и в этот раз.

Ближе к концу игры Кабрал еще раз отправил мяч в сетку. В этот раз гол был засчитан, а игрок «Фиорентины» издевательски изобразил в воздухе монитор, копируя действия судьи, а затем указал на центр поля.

К счастью для «Фиорентины», отмена гола Кабрала в начале второго тайма не повлияла на результат встречи и исход двухматчевого противостояния (7:2). Но возник вопрос, а можно ли по-прежнему доверять технологиям, применяемым в турнирах УЕФА — той же ГЛТ, а также более новой САОТ (технологии полуавтоматического определения офсайда)?