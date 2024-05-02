2 мая «Фиорентина» и «Брюгге» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Игра пройдет на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало игры — в 22.00 мск.

Смотреть трансляцию матча Лиги конференций «Фиорентина» — «Брюгге» можно будет по подписке на телеканале «Матч Футбол 3». Она начнется в 21.45 по московскому времени. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостосния «Фиорентина» — «Брюгге».

Ответный поединок полуфинала Лиги конференций между «Брюгге» и «Фиорентиной» состоится 8 мая на арене «Ян Брейдел» в городе Брюгге (Бельгия). Он начнется в 19.45 мск.

В 1/8 финала ЛЕ «Фиорентина» прошла «Маккаби» из Хайфы (5:4), а в четвертьфинале турнира «фиалки» победили чешскую «Викторию» (2:0). «Брюгге» в 1/8 финала Лиги Европы обыграл «Мольде» (4:2), а в 1/4 финала оказался сильнее ПАОКа (3:0).

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