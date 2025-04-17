«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Целе» и вышла в полуфинал Лиги конференций

«Фиорентина» на своем поле сыграла вничью со словенским «Целе» в ответном матче четвертьфинала Лиги конференций — 2:2.

На 37-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Роландо Мандрагора. После этого гости сумели отыграться и выйти вперед — по голу забили Алеша Матко (54-я минута)) и Клемен Неманьич (65-я). Ничью флорентийцам принес гол Мойзе Кина на 67-й минуте.

Российский полузащитник «Целе» Никита Иосифов провел всю игру на скамейке запасных.

«Фиорентина» одержала победу по сумме двух матчей (первая игра — 2:1) и вышла в полуфинал Лиги конференций. Там команда Раффаэле Палладино встретится с «Бетисом».