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Лига конференций

Сегодня, 20:27

«Фиорентина» не смогла выйти из группы Лиги конференций с первого места

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Фиорентина» не смогла выйти в плей-офф Лиги конференций с первого места в своей группе.

В последнем, 6-м туре групповой стадии итальянская команда обыграла РФШ со счетом 3:0. В параллельной встрече «Истанбул Башакшехир» победил «Хартс» (3:1).

«Истанбул Башакшехир» и «Фиорентина» набрали по 13 очков, однако турецкий клуб занял первое место в группе A благодаря результатам очных встреч между командами.

«Фиорентина» стала второй и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций, а «Истанбул Башакхешир» прошел в 1/8 финала турнира.

Лига конференций. Группа A
03 нояб, 18:30. Basaksehir Fatih Terim Stadium (Стамбул)
Истанбул Башакшехир
3:1
Хартс
Лига конференций. Группа A
03 нояб, 18:30. Skonto (Рига)
РФШ
0:3
Фиорентина

Футбол
Лига конференций
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Фиорентина
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