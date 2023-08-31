«Фиорентина» обыграла «Рапид» и пробилась в группу Лиги конференций, Кокорин вышел на поле на 87-й минуте

Сегодня, 22:57
«Фиорентина» дома обыграла «Рапид» в ответном матче финала квалификации Лиги конференций — 2:0.
Победу «фиалкам» принес дубль Николаса Гонсалеса. Аргентинец забил на 59-й минуте и реализовал пенальти в концовке встречи, которое принесло «Фиорентине» победу по итогам двух встреч (2:1).
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 87-й минуте. Это первый выход россиянина на поле в текущем сезоне.
Также в групповой турнир Лиги конференций пробились «Балкани», «Бешикташ», «Маккаби» Тель-Авив, «Ференцварош» и «Астана».