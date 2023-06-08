«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» и стал победителем Лиги конференций

«Вест Хэм» одержал победу над «Фиорентиной» в финале Лиги конференций — 2:1.

Лондонцы открыли счет на 62-й минуте благодаря голу Саида Бенрама, реализовавшего одиннадцатиметровый. 5 минут спустя Джакомо Бонавентура сравнял счет.

На 90-й минуте победу «Вест Хэму» принес гол Джаррода Боуэна, который реализовал выход один на один с голкипером «фиалок».

Команда Дэвида Мойеса не проиграла ни одного матча по ходу турнира.

Это первый еврокубковый трофей для лондонцев в этом веке. В последний раз «Вест Хэм» выигрывал Кубок Интертото в 1999 году.

Игра проходила на «Фортуна Арена» в Праге (Чехия).