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Сегодня, 20:00

«Фиорентина» — «Вест Хэм»: прямая трансляция матча финала Лиги конференций

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Софьян Амрабат.
Софьян Амрабат.
Фото Global Look Press
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7 июня в чешской Праге «Фиорентина» сыграет против «Вест Хэма» в финале Лиги конференций. Встреча пройдет на стадионе «Фортуна Арена», начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» — «Вест Хэм». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале matchtv.ru. Начало — в 21.15.

В полуфинале Лиги конференций итальянская команда прошла «Базель» (4:3), а «молотобойцы» оказались сильнее АЗ (3:1).

Обладателем трофея Лиги конференций сезона-2021/22 становилась «Рома», которая в финале турнира обыграла «Фейеноорд» — 1:0.

Лига конференций. Финал
07 июн, 22:00. Fortuna Arena (Прага)
Фиорентина
Вест Хэм
&laquo;Фиорентина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;. «Фиорентина» — «Вест Хэм»: кто выиграет Лиги конференций? Онлайн-трансляция матча
Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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