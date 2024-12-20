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Сегодня, 01:30

«Фиорентина» и «Витория Гимарайнш» не выявили победителя. Обе команды вышли в плей-офф Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Густаво (справа) против Лукаса Мартинеса.
Фото Reuters
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«Фиорентина» сыграла вничью с «Виторией Гимарайнш» в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы — 1:1. Полузащитник Густаво на 33-й минуте вывел португальскую команду вперед. «Фиалки» отыгрались в концовке благодаря голу Роландо Мандрагоры.

«Витория» и «Фиорентина» заняли 2-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно и вышли в плей-офф.

Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Estadio D. Afonso Henriques (Гимарайнш)
Витория Гимарайнш
1:1
Фиорентина

«Юргорден» переиграл «Легию» (3:1) в матче, который был в начале прерван из-за перфоманса фанатов. Оба клуба вышли в плей-офф, заняв 5-е и 7-е места соответственно.

Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Tele2 Arena (Стокгольм)
Юргорден
3:1
Легия

«Рапид» разгромил «Копенгаген» (3:0) и занял 4-е место в общем этапе, набрав 13 очков. Также в Топ-8 вошли «Лугано», сыгравший вничью с «Пафосом» (2:2), и «Серкль Брюгге», который не смог в последнем туре обыграть «Истанбул ББ» (1:1).

Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
3:0
Копенгаген
Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Arena Thun (Stockhorn) (Тун)
Лугано
2:2
Пафос
Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Jan Breydelstadion (Брюгге)
Серкль Брюгге
1:1
Истанбул Башакшехир

В других матчах «Ягелония» и «Олимпия» не выявили победителя (0:0), «Целе» победил «ТНС» (3:2), «Хартс» и «Петрокуб» поделили очки (2:2), «Мольде» выиграл у «Млады» (4:3), «Ларн» обыграл «Гент» (1:0), «Бетис» одержал победу над ХИК (1:0), АПОЭЛ и «Астана» сыграли вничью (1:1).

Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Miejski (Белосток)
Ягеллония
0:0
Олимпия Л
Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
3:2
ТНС
Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Tynecastle Park (Эдинбург)
Хартс
2:2
Петрокуб
Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Aker Stadion (Molde) (Мольде)
Мольде
4:3
Млада Болеслав
Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Windsor Park (Белфаст)
Ларн
1:0
Гент
Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:0
ХИК
Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
1:1
Астана

Футбол
Млада Болеслав
ФК АПОЭЛ
ФК Астана
ФК Бетис
ФК Витория Гимарайнш
ФК Гент
ФК Истанбул Башакшехир
ФК Копенгаген
ФК Легия
ФК Мольде
ФК Олимпия (Любляна)
ФК Пафос
ФК Рапид (Вена)
ФК Серкль Брюгге
ФК Фиорентина
ФК ХИК
ФК Юргорден
ФК Ягеллония
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