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Лига конференций

Сегодня, 11:59

Канчельскис о выходе «Тобола» в третий раунд отбора Лиги конференций: «Большой шаг для казахского футбола»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис отреагировал на выход клуба в следующий раунд Лиги конференций.

Во втором раунде квалификации команда победила «Базель» после двух матчей со счетом 4:3.

«Это большой шаг для «Тобола» и казахского футбола. Когда местные команды побеждают — это хорошо для детского казахского футбола, у нас них появляется стимул работать и развиваться. Плюс у чемпионата поднимается рейтинг — это очень важно. Любая победа, любой команды нужна. Чем больше будет побед в еврокубках, тем лучше будет для развития футбола в Казахстане.

Сейчас мы готовимся к матчу с «Дерри Сити» и изучаем соперника», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Первый матч против "Дерри Сити" состоится в Казахстане 10 августа.

Источник: Metaratings.ru
Лига конференций
ФК Базель
ФК Тобол
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