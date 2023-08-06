Канчельскис о выходе «Тобола» в третий раунд отбора Лиги конференций: «Большой шаг для казахского футбола»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис отреагировал на выход клуба в следующий раунд Лиги конференций.

Во втором раунде квалификации команда победила «Базель» после двух матчей со счетом 4:3.

«Это большой шаг для «Тобола» и казахского футбола. Когда местные команды побеждают — это хорошо для детского казахского футбола, у нас них появляется стимул работать и развиваться. Плюс у чемпионата поднимается рейтинг — это очень важно. Любая победа, любой команды нужна. Чем больше будет побед в еврокубках, тем лучше будет для развития футбола в Казахстане.

Сейчас мы готовимся к матчу с «Дерри Сити» и изучаем соперника», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Первый матч против "Дерри Сити" состоится в Казахстане 10 августа.