Риера оценил игру Пруцева в матче Лиги конференций против «Маккаби» из Тель-Авива

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера прокомментировал «СЭ» игру российского полузащитника Егора Пруцева в первом матче квалификации Лиги конференций против «Маккаби» из Тель-Авива (1:4).

«У Пруцева фантастический потенциал. Он способен успешно играть на четырех атакующих позициях. Полагаю, он принесет нам большую пользу в нынешнем сезоне», — сказал Риерра «СЭ».

20-летний Пруцев с лета 2022 года выступает за «Црвену звезду», с которой подписал контракт на четыре года. В августе 2023-го полузащитник на правах аренды до конца сезона перешел в «Целе».

(Эли Швидлер)