Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 23:30

Риера оценил игру Пруцева в матче Лиги конференций против «Маккаби» из Тель-Авива

Telegram Дзен

Главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера прокомментировал «СЭ» игру российского полузащитника Егора Пруцева в первом матче квалификации Лиги конференций против «Маккаби» из Тель-Авива (1:4).

«У Пруцева фантастический потенциал. Он способен успешно играть на четырех атакующих позициях. Полагаю, он принесет нам большую пользу в нынешнем сезоне», — сказал Риерра «СЭ».

20-летний Пруцев с лета 2022 года выступает за «Црвену звезду», с которой подписал контракт на четыре года. В августе 2023-го полузащитник на правах аренды до конца сезона перешел в «Целе».

(Эли Швидлер)

Альберт Риера
ФК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Црвена Звезда
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рома» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Марсель» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
«Рома» — «Лестер». Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Марсель». Видеообзор матча
«Лестер» — «Рома». Видеообзор матча
«Славия» — «Фейеноорд». Видеообзор матча
ПАОК — «Марсель». Видеообзор матча
«Рома» — «Буде-Глимт». Видеообзор матча
ПСВ — «Лестер». Видеообзор матча
«Марсель» — ПАОК. Видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Рома». Видеообзор матча
«Лестер» — ПСВ. Видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Славия». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Мидтьюлланн» упустил победу над «Легией» в матче отбора Лиги конференций

«Осасуна» не смогла обыграть «Брюгге» в матче отбора Лиги конференций