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Лига конференций

18 мая, 15:29

Тренер «Фиорентины» Итальяно — о матче с «Базелем»: «Нужно проявить все свои лучшие качества»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал предстоящий ответным матч с «Базелем» в 1/2 финала Лиги конференции. Первая игра завершилась победой швейцарского клуба со счетом 2:1.

«Мы знаем результат первого матча. Знаем, что придется форсировать события, чтобы хотя бы сравнять общий счет, но надо сохранять терпение. Мы не можем допустить ошибку и позволить «Базелю» воспользоваться ей. В целом сезон был хорошим. Мы хотим украсить его вишенкой на торте. Нам приходится справляться с давлением, но выход в финал стал бы большим событием. Нужно проявить все свои лучшие качества», — приводит слова Итальяно сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 18 мая в Базеле. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига конференций
ФК Базель
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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