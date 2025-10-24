Видео
24 октября, 06:15

Гласнер — о Лиге конференций: «Я не знаю, способен ли какой-нибудь дебютант выиграть турнир»

Павел Лопатко

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал поражение от АЕКа из Ларнаки (0:1) в гостевом матче второго тура общего этапа Лиги конференций.

«Вам всегда говорят, что, когда вы играете в АПЛ, вы выиграете Лигу конференций. Будьте скромнее. Я не знаю, способен ли какой-нибудь дебютант выиграть турнир. Я так не думаю. Мы будем извлекать уроки из этого, игроки будут учиться. Это разочаровывающий вечер, но, возможно, все окружение нуждалось в этом, чтобы оставаться скромным», — сказал 51-летний австрийский специалист на пресс-конференции.

6 ноября английская команда сыграет с АЗ в домашнем матче третьего тура общего этапа Лиги конференций. В первом туре она победила киевское «Динамо» (2:0).

2

  • Симон Вирсаладзе

    Лопатко слова Гласнера гугловым переводчиком переводил?

    24.10.2025

