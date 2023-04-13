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Лига конференций

13 апреля, 23:08

Мойес: «Я ожидал большего, но ничья с «Гентом» дает нам шанс в ответном матче Лиги конференций»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ничью с «Гентом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Я ожидал большего, но ничья дает нам шанс в ответном матче. «Гент» был очень физически силен, несколько судейских решений были приняты не в нашу пользу. Мы начали неплохо, но после этого нам не удалось создать достаточно угроз. Мы не выиграли достаточно первых и вторых мячей, элементарные вещи. Мы, кажется, проиграли в физическом плане, и это разочаровывает. На следующей неделе будет очень сложная игра», — приводит слова Мойеса ВВС.

Ответный матч между командами пройдет 20 апреля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Гент
Дэвид Мойес
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