Мойес — об ответном матче с «АЗ»: «Преимущество «Вест Хэма» минимально»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал ответный матч «АЗ» в 1/2 финала Лиги конференций. Первая игра закончилась победой английского клуба — 2:1.

«Наше преимущество минимально. Если бы мы проигрывали в один мяч, у нас тоже были бы шансы. Вопрос о победителе пары остается открытым, и нам нужно доделать дело до конца. Мы должны пройти через этот процесс, прежде чем думать о будущем. Нужно использовать любую возможность, чтобы выиграть любой турнир. Мне очень нравится то, что мы делаем в данный момент. Мы начали Лигу конференций в августе, а сейчас середина мая и мы все еще здесь, так что это большая заслуга ребят», — приводит слова Мойеса сайт УЕФА.

Ответный матч состоится 18 мая в Нидерландах. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.