Главный тренер «Легии»: «Ненавижу проигрывать, но своими игроками все равно горжусь»

Главный тренер «Легии» Гонсалу Фейю прокомментировал крупное поражение от «Челси» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций.

«Ненавижу проигрывать, но своими игроками все равно горжусь. Игру мы начали довольно хорошо: у нас была одна хорошая контратака в первом тайме. Но с мячом нам надо действовать лучше. Надеюсь, сделаем так в ответном матче. А «Челси» — команде, которая доминировала над нами сегодня во всех аспектах, — честь и хвала», — цитирует пресс-служба УЕФА Фейю.

Ответный матч состоится 17 апреля на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — 22.00 по московскому времени.