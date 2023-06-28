Греция и Польша проведут два следующих финала Лиги конференций

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что Афины (Греция) и Вроцлав (Польша) станут хозяевами финалов Лиги конференции в 2024 и 2025 годах соответственно.

«Что касается Афин, то, поскольку стадион «Агия София» совершенно новый и никогда не использовался на международном уровне, УЕФА проведет экспертизу, а в качестве условия для подтверждения, которое произойдет в декабре, был назначен период наблюдения до ноября 2023 года за матчами, проводимыми ФК АЕК в клубных соревнованиях УЕФА и за матчами сборной Греции в отборочном турнире Евро-2024», — говорится в заявлении УЕФА.

Также исполнительный комитет УЕФА принял решения, что Лиссабон примет финал женской Лиги чемпионов в 2025 году, Польша примет чемпионат Европы среди женщин до 19 лет в 2025.