Главный тренер «Астаны» Бабаян: «Шансы у команды выйти из группы есть»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян высказался о предстоящих матчах группового турнира Лиги конференций.

«Мы не просто так играем в футбол. Наша команда проделала огромную работу. Мы посмотрели наш календарный план — в этом сезоне мы играли в очень сложном графике. Сейчас ничего не потеряно. Следующий матч против «Динамо Загреба» будет опять-таки определяющим. Да, у нас всего четыре очка, но шансы выходить из группы есть», — приводит слова Бабаяна Meta-ratings.kz.

«Астана» занимает второе месте в группе С, набрав 4 очка в 4 матчах. 30 ноября команды дома сыграет с «Динамо» из Загреба.