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Лига конференций

24 октября, 23:57

Минское «Динамо» уступило ХИКу, а «Бетис» сыграл вничью с «Копенгагеном» в матчах Лиги конференций

Владислав Маслов
Корреспондент
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Минское «Динамо» проиграло ХИКу в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций — 0:1.

За финскую команду гол забил Лиэм Меллер, в конце матча ХИК не реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол, после которого удаление получил нападающий белорусской команды Трофим Мельниченко.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. Bolt Arena (Хельсинки)
ХИК
1:0
Динамо Мн

В параллельном матче «Бетис» сыграл вничью с «Копенгагеном» — 1:1. Российский нападающий датского клуба Герман Онугха остался в запасе.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
1:1
Копенгаген

В остальных встречах игрового дня «Лугано» победил «Млада Болеслав» (1:0), «Легия» разгромила «Бачку-Тополу» (3:0), «Олимпия» из Любляны обыграла ЛАСК (2:0),"Хайденхайм» одержал победу над «Пафосом» (1:0), а валлийский «Нью-Сэйнтс» оказался сильнее «Астаны» (2:0).

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. Adidas Arena (Mestsky) (Млада-Болеслав)
Млада Болеслав
0:1
Лугано
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Бачка-Топола
0:3
Легия
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. Stozice Stadium (Любляна)
Олимпия Л
2:0
ЛАСК
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. Limassol (Лимассол)
Пафос
0:1
Хайденхайм
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. The Croud Meadow (Шрусбери)
ТНС
2:0
Астана

Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
ФК ХИК

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