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ХИК — «Динамо» Минск: смотреть матч Лиги конференций онлайн

ХИК сыграет с «Динамо» Минск в Лиге конференций 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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ХИК примет минское «Динамо» в рамках 2-го тура Лиги конференций в четверг, 24 октября. Игра пройдет на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки (Финляндия) и начнется в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния ХИК — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 1-м туре ЛК финский клуб уступил «Лугано» со счетом 0:3. Белорусская команда стартовала в турнире с проигрыша «Хартсу» — 2:1.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 22:00. Bolt Arena (Хельсинки)
ХИК
Динамо Мн

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