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Сегодня, 03:19

Мендилибар: «Рад, что мы сделали то, чего «Олимпиакос» никогда раньше не добивался»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосе Луис Мендилибар.
Фото Reuters
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Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над «Фиорентиной» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Я очень счастлив и удовлетворен. Это честь — сделать счастливым большое сообщество, я испытываю огромную радость и счастье от того, что дал [болельщикам «Олимпиакоса"] почувствовать это, я посвящаю им эту победу. Рад, что мы сделали то, чего наш клуб никогда раньше не добивался. Мы собираемся отпраздновать это. Мы собираемся отпраздновать это должным образом, а затем начнем работать над тем, что будет дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

«Олимпиакос» впервые в истории выиграл еврокубок и стал третьим победителем Лиги конференций. Турнир проводится с сезона-2021/22. Ранее его выигрывали «Вест Хэм» и «Рома».

Игроки &laquo;Олимпиакоса&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге конференций. Теперь в Греции есть все! «Олимпиакос» принес Элладе первый еврокубок
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2039972--olympiacos-vs-fiorentina/
Лига конференций
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Фиорентина
Хосе Луис Мендилибар
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