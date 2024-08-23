Игроки «Кривбасса» не пожали руки судье перед матчем с «Бетисом» из-за его работы в России

Футболисты «Кривбасса» отказались пожимать руки арбитрам перед матчем 4-го отборочного раунда Лиги конференций против «Бетиса» (0:2).

Они не стали приветствовать Арда Кардешлера, который в марте этого года работал на товарищеском матче между сборными России и Сербии (4:0) в Москве.

Капитан украинской команды Юрий Вакулко также не пожал руку судьям перед жребием с капитаном «Бетиса» Набилем Фекиром, которого украинец поприветствовал.

В конце прошлой недели «Кривбасс» потребовал от УЕФА заменить главного судью матча.