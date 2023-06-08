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Лига конференций

Сегодня, 04:30

Итальяно: «Честно, не думал, что финал Лиги конференций так закончится»

Евгений Козинов
Корреспондент
Винченцо Итальяно.
Фото Reuters
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал поражение от «Вест Хэма» (1:2) в финале Лиги конференций.

«Мы проиграли два финала, играя очень и очень хорошо. Очень обидно. Честно, не думал, что сегодня все так закончится. Мы хорошо играли, у нас были моменты, мы быстро сравняли счет после пропущенного пенальти, который мог нас потопить. Мы правильно отреагировали на пропушенный мяч, у Мандрагоры был отличный момент. Но в концовке мы неправильно сыграли в обороне, и все закончилось. Ребят уничтожили.

Мы не хотели сильно рисковать. Знали, что можем победить, играя терпеливо. Но не расчитывали, что проиграем вот так. Мне очень жаль. Мы все делали правильно. Но защитники должны были находиться на метр ближе к своим воротам в ситуации с последним голом. Это нетрудно. Как выяснилось, такие ошибки могут стоить трофея», — цитирует пресс-служба УЕФА Итальяно.

Это четвертый раз, когда «Фиорентина» проиграла в финале еврокубкового турнира. Итальянской команде удалось победить только в 1961 году в финале Кубка обладателей кубков.

 
&laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; победитель Лиги конференций! Болельщики разбили в кровь голову футболиста, победный гол в добавленное время. «Вест Хэм» выиграл Лигу конференций
Футбол
Лига конференций
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
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