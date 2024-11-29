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Капитан «Хайденхайма» Майнка: «Мы усложнили задачу «Челси» и можем этим гордиться»

Даниил Аршавский
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Капитан и защитник «Хайденхайма» Патрик Майнка поделился мнением об игре команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций с «Челси» (0:2).

«Хорошая игра, но «Хайденхайм» не может быть доволен — в конечном счете важен только результат. Но мы сильно усложнили задачу «Челси» и можем этим гордиться. Нужно было хвататься за наши возможности, пользоваться их ошибками. Они сумели нас наказать, так что матч получился не идеальным. Но игра в целом удалась, несмотря на результат», — цитирует Майнку пресс-служба УЕФА.

После 4-х встреч немецкая команда набрала 9 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице, «Челси» лидирует с 12 очками.

Источник: UEFA
Футбол
Лига конференций
ФК Челси
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