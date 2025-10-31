Казахстан претендует на проведение финалов Лиги конференций 2028 и 2029 годов

Казахстан подал заявку на проведение финальных матчей Лиги конференций в 2028 и 2029 годах, сообщается на сайте УЕФА.

В качестве мест проведения игр Казахстан указал арены в Астане и Алма-Ате.

На проведение финала еврокубкового турнира в 2028 году также претендуют Франция (Лилль), Венгрия (Будапешт), Италия (Турин) и Польша (Гданьск). Заявку на проведение решающего матча в 2029-м, помимо вышеперечисленных стран, подала Финляндия (Хельсинки).

УЕФА определится со стадионами, которые примут финалы Лиги конференций, на исполкоме в сентябре 2026 года.