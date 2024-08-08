«Корвинул» сыграет с «Астаной» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 8 августа. Игра пройдет на стадионе им. Майкла Кляйна в Хунедоаре, Румыния. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Лиги конференций «Корвинул» — «Астана» доступны в разделе «Матч-центр». В России матч показан не будет. В Казахстане встреча будет доступна для просмотра на телеканале SPORT+.

«Астана» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций. По сумме двух матчей казахстанский клуб победил молдавский «Милсами» (3:2) и вышел в следующий раунд. «Корвинул» сначала выступал в Лиге Европы: в первом раунде румынский клуб победил венгерский «Пакш» — 4:2, а во втором уступил хорватской «Риеке» — 0:1. После вылета из Лиги Европы «Корвинул» попал в третий отборочный раунд Лиги конференций.