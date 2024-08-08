Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига конференций. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 19:30

«Корвинул» — «Астана»: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Матч Лиги конференций «Корвинул» — «Астана» не покажут в России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Астана».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Корвинул» сыграет с «Астаной» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 8 августа. Игра пройдет на стадионе им. Майкла Кляйна в Хунедоаре, Румыния. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Лиги конференций «Корвинул» — «Астана» доступны в разделе «Матч-центр». В России матч показан не будет. В Казахстане встреча будет доступна для просмотра на телеканале SPORT+.

«Астана» стартовала со второго отборочного раунда Лиги конференций. По сумме двух матчей казахстанский клуб победил молдавский «Милсами» (3:2) и вышел в следующий раунд. «Корвинул» сначала выступал в Лиге Европы: в первом раунде румынский клуб победил венгерский «Пакш» — 4:2, а во втором уступил хорватской «Риеке» — 0:1. После вылета из Лиги Европы «Корвинул» попал в третий отборочный раунд Лиги конференций.

Футбол
Лига конференций
ФК Астана
0
Читайте также
Коровашков и Петров стали четвертыми в соревновании каноэ-двоек на Олимпиаде
Модель OnlyFans Алиша Ньюман завоевала бронзу на Олимпиаде-2024
Смирнов опубликовал первый комментарий военкора Поддубного после ранения
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Рогов сообщил о возможном покушении на министра обороны Украины Умерова
Алаудинов сообщил о прибытии отряда спецназа «Ахмат» в Курскую область
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ордабасы» — «Пюник»: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций