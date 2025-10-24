Видео
24 октября, 00:00

«Кристал Пэлас» уступил кипрскому АЕК в Лиге конференций

«Кристал Пэлас» дома проиграл АЕК из Ларнаки в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций — 0:1.

Единственный гол на 51-й минуте забил форвард гостей Риад Байич.

Благодаря победе АЕК поднялся на второе место в таблице общего этапа ЛК с 6 очками, «Кристал Пэлас» идет на 15-й строчке с 3 очками.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:1
АЕК Л

В других матчах тура «Линкольн» обыграл «Лех» (2:1), «Майнц» победил «Зриньски» (1:0), «Самсунспор» разгромил киевское «Динамо» (3:0), «Сигма» сыграла вничью с «Ракувом» (1:1), «Университатя» сыграла вничью с «Ноа» (1:1), «Хамрун» уступил «Лозанне» (0:1), а «Шемрок» проиграл «Целе» (0:2).

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
2:1
Лех

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
1:0
Зриньски
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. 19 May Stadium (Самсун)
Самсунспор
3:0
Динамо К
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. Andruv (Оломоуц)
Сигма
1:1
Ракув
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. Stadionul Ion Oblemenco (Крайова)
Университатя Кр
1:1
Ноа
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Хамрун Спартанс
0:1
Лозанна
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур.
23 октября, 22:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шэмрок Роверс
0:2
Целе

  • Stranger in the Night

    «Кристал Пэлас» творит в ЛК кокое-то позорище. А ведь это - главный фаворит турнира по оценкам буков.

    24.10.2025

    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
