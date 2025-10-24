«Кристал Пэлас» уступил кипрскому АЕК в Лиге конференций

24 октября, 00:00
«Кристал Пэлас» дома проиграл АЕК из Ларнаки в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций — 0:1.
Единственный гол на 51-й минуте забил форвард гостей Риад Байич.
Благодаря победе АЕК поднялся на второе место в таблице общего этапа ЛК с 6 очками, «Кристал Пэлас» идет на 15-й строчке с 3 очками.
В других матчах тура «Линкольн» обыграл «Лех» (2:1), «Майнц» победил «Зриньски» (1:0), «Самсунспор» разгромил киевское «Динамо» (3:0), «Сигма» сыграла вничью с «Ракувом» (1:1), «Университатя» сыграла вничью с «Ноа» (1:1), «Хамрун» уступил «Лозанне» (0:1), а «Шемрок» проиграл «Целе» (0:2).
Stranger in the Night
«Кристал Пэлас» творит в ЛК кокое-то позорище. А ведь это - главный фаворит турнира по оценкам буков.
24.10.2025