7 ноября, 01:06

«Кристал Пэлас» обыграл АЗ в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Жан-Филипп Матета и Исмаила Сарр радуются голу.
Фото Reuters

«Кристал Пэлас» победил АЗ в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций — 3:1. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На 17-й минуте нападающий английской команжы Жан-Филипп Матета не реализовал пенальти. В середине первого тайма Максенс Лакруа открыл счет, а перед перерывом Исмаила Сарр удвоил преимущество хозяев. В начале второй половины полузащитник гостей Свен Мейнанс отыграл один мяч. Через 3 минуты Сарр оформил дубль и установил окончательный счет.

«Кристал Пэлас» набрал 6 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. АЗ идет на 27-й строчке — 3 очка.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
3:1
АЗ

В других встречах киевское «Динамо» разгромило «Зриньски» (6:0), «Линколн» и «Риека» поделили очки (1:1), «Лозанна» сыграла вничью с «Омонией» (1:1), «Райо Вальекано» выиграл у «Леха» (3:2), «Рапид» на своем поле проиграл «Университате» (0:1), «Страсбур» на выезде переиграл «Хеккен» (2:1), «Дрита» обыграла «Шелбурн» (1:0), «Шкендия» и «Ягеллония» не выявили победителя (1:1).

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. Arena Lublin (Люблин)
Динамо К
6:0
Зриньски

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
1:1
Риека

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. Stade de la Tuiliere (Лозанна)
Лозанна
1:1
Омония

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
3:2
Лех

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
0:1
Университатя Кр

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. Gamla Ullevi (Гетеборг)
Хеккен
1:2
Страсбур

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. Tallaght Stadium (Дублин)
Шелбурн
0:1
Дрита

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.
06 ноября, 23:00. National Arena Todor Proeski (Скопье)
Шкендия
1:1
Ягеллония

Футбол
Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Кристал Пэлас
ФК Лех
ФК Лозанна
ФК Райо Вальекано
ФК Рапид (Вена)
ФК Риека
ФК Страсбур
ФК Хеккен
ФК Шкендия
ФК Ягеллония
