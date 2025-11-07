«Кристал Пэлас» обыграл АЗ в Лиге конференций

«Кристал Пэлас» победил АЗ в матче 3-го тура общего этапа Лиги конференций — 3:1. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

На 17-й минуте нападающий английской команжы Жан-Филипп Матета не реализовал пенальти. В середине первого тайма Максенс Лакруа открыл счет, а перед перерывом Исмаила Сарр удвоил преимущество хозяев. В начале второй половины полузащитник гостей Свен Мейнанс отыграл один мяч. Через 3 минуты Сарр оформил дубль и установил окончательный счет.

«Кристал Пэлас» набрал 6 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. АЗ идет на 27-й строчке — 3 очка.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Selhurst Park (Лондон)

В других встречах киевское «Динамо» разгромило «Зриньски» (6:0), «Линколн» и «Риека» поделили очки (1:1), «Лозанна» сыграла вничью с «Омонией» (1:1), «Райо Вальекано» выиграл у «Леха» (3:2), «Рапид» на своем поле проиграл «Университате» (0:1), «Страсбур» на выезде переиграл «Хеккен» (2:1), «Дрита» обыграла «Шелбурн» (1:0), «Шкендия» и «Ягеллония» не выявили победителя (1:1).

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Arena Lublin (Люблин)

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Victoria Stadium (Гибралтар)

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Stade de la Tuiliere (Лозанна)

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Vallecas (Мадрид)

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Allianz Stadion (Вена)

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Gamla Ullevi (Гетеборг)

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур.

06 ноября, 23:00. Tallaght Stadium (Дублин)