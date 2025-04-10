10 апреля, 18:45
«Легия» и «Челси» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Игра на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша) начинается в 19.45 по московскому времени.
Матч «Легия» — «Челси» в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр «Okko», контент платформы доступен по подписке.
Следить за ключевыми событиями игры «Легия» — «Челси» можно в матч-центре на нашем сайте.
Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары в 1/2 финала Лиги конференций сыграет с победителем пары «Рапид» — «Юргорден».