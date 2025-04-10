«Легия» и «Челси» сыграют в 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля

«Легия» и «Челси» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Игра на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша) начинается в 19.45 по московскому времени.

Матч «Легия» — «Челси» в прямом эфире транслирует онлайн-кинотеатр «Okko», контент платформы доступен по подписке.

Следить за ключевыми событиями игры «Легия» — «Челси» можно в матч-центре на нашем сайте.

Лига конференций. 1/4 финала.

10 апреля, 19:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля. Победитель этой пары в 1/2 финала Лиги конференций сыграет с победителем пары «Рапид» — «Юргорден».