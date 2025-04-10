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10 апреля, 08:30

«Легия» — «Челси»: трансляция матча Лиги конференций начнется в 19.40 мск

«Легия» сыграет с «Челси» в 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Коул Палмер (ФК «Челси»).
Фото AFP
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«Легия» сыграет с «Челси» в 1/4 финала Лиги конференций сезона-2024/25 в четверг, 10 апреля. Матч пройдет на стадионе «Войска Польского» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Легия» — «Челси» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Эфир начнется в 19.40 мск.

Лига конференций. 1/4 финала.
10 апреля, 19:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
0:3
Челси

В первом матче 1/8 финала «Легия» проиграла «Мольде» со счетом 3:2, в ответной игре в добавочное время поляки выиграли со счетом 2:0. В 1/8 финала «Челси» обыграл в двух матчах «Копенгаген» (2:2, 1:0).

Футбол
Лига конференций
ФК Легия
ФК Челси
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