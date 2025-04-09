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Лига конференций

9 апреля, 19:45

«Легия» — «Челси»: время начала матча, где смотреть игру Лиги конференций

«Легия» и «Челси» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Легия» и «Челси» сыграют первый матч 1/4 финала Лиги конференций в четверг, 10 апреля. Встреча на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша) начнется в 19.45 по московскому времени.

Изучать ключевые события и результат игры «Легия» — «Челси» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Лига конференций. 1/4 финала.
10 апреля, 19:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
0:3
Челси

Трансляция матча в столице Польши пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт» (по подписке). Сервис запустит мультикаст — перекличку лучших моментов вечера в Лиге Европы и Лиге конференций.

«Легия» на предыдущей стадии обыграла «Мольде» (4:3 по сумме двух встреч), «Челси» — «Копенгаген» (3:1).

Ответный матч между соперниками состоится в четверг, 17 апреля.

Лига конференций
ФК Легия
ФК Челси
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