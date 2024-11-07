Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига конференций. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 20:00

«Легия» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги конференций

«Легия» сыграет с «Динамо» Минск в Лиге конференций 7 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Педро Игор, игрок ФК «Динамо» Минск.
Фото ФК «Динамо» Минск
Telegram Дзен

«Легия» встретится «Динамо» Минск в матче 3-го тура Лиги конференций в четверг, 7 ноября. Игра состоится на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша). Начало — в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Легия» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре общего этапа ЛК польский клуб уверенно победил «Бачку-Тополу» со счетом 3:0, белорусская команда проиграла ХИКу — 0:1.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 20:45. Stadion Wojska Polskiego (Варшава)
Легия
Динамо Мн

Лига конференций УЕФА: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика

Футбол
Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
ФК Легия

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
«Спартак» разочарован, ЦСКА не будет ждать Рошу два года. Что случилось на заседании КДК РФС
Комментатор и общественный деятель Рабаданов задержан в Махачкале
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Сегодня
Вчера
Неделя