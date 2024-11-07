«Легия» встретится «Динамо» Минск в матче 3-го тура Лиги конференций в четверг, 7 ноября. Игра состоится на стадионе Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве (Польша). Начало — в 20.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Легия» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Во 2-м туре общего этапа ЛК польский клуб уверенно победил «Бачку-Тополу» со счетом 3:0, белорусская команда проиграла ХИКу — 0:1.

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