«Фиорентина» разгромила «Лех» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций

«Фиорентина» в гостях с разгромным счетом обыграла «Лех» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 4:1.

Победу флорентийцам принесли голы Артура Кабрала, Николаса Гонсалеса, Джакомо Бонавентуры и Жонатана Иконе. Единственный мяч в составе «Леха» забил Кристоффер Вельде.

В параллельной встрече «Андерлехт» дома обыграл «АЗ Алкмар» — 2:0. По голу забили Майкл Мурильо и Маджид Ашимеру.

В еще одном матче четвертьфинала Лиги конференций «Базель» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» — 2:2. Дублем в составе французского клуба отметился Терем Моффи. За швейцарцев дубль оформил Мохаммед Амдуни.

Ответные матчи Лиги конференций пройдут 20 апреля.