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Лига конференций

13 апреля, 23:52

«Фиорентина» разгромила «Лех» в первом матче четвертьфинала Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Лех» — «Фиорентина».
Фото Reuters
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«Фиорентина» в гостях с разгромным счетом обыграла «Лех» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций — 4:1.

Победу флорентийцам принесли голы Артура Кабрала, Николаса Гонсалеса, Джакомо Бонавентуры и Жонатана Иконе. Единственный мяч в составе «Леха» забил Кристоффер Вельде.

Лига конференций. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Poznan Stadium (Познань)
Лех
1:4
Фиорентина

В параллельной встрече «Андерлехт» дома обыграл «АЗ Алкмар» — 2:0. По голу забили Майкл Мурильо и Маджид Ашимеру.

Лига конференций. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
2:0
АЗ

В еще одном матче четвертьфинала Лиги конференций «Базель» на своем поле сыграл вничью с «Ниццей» — 2:2. Дублем в составе французского клуба отметился Терем Моффи. За швейцарцев дубль оформил Мохаммед Амдуни.

Лига конференций. 1/4 финала
13 апр, 22:00. St. Jakob Park (Базель)
Базель
2:2
Ницца

Ответные матчи Лиги конференций пройдут 20 апреля.

Футбол
Лига конференций
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Андерлехт
ФК Базель
ФК Лех
ФК Ницца
ФК Фиорентина
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