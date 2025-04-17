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Лига конференций

17 апреля, 00:20

Лига конференций, 1/4 финала, ответные матчи: время начала, где смотреть 17 апреля

Ответные матчи 1/4 финала Лига конференций пройдут 17 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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Ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций будут сыграны в четверг, 17 апреля. Игровой вечер начнется с двух матчей в 19.45 по московскому времени, оставшиеся два стартуют в 22.00 мск.

Расписание матчей Лиги конференций 17 апреля (четверг)

Время начала матчей — московское.

Трансляции матчей Лиги конференций в России показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также ведет перекличку лучших моментов всех вечерних матчей.

Следить за ключевыми событиями и результатами четверга в Лиге конференций и Лиге Европы можно в матч-центре нашего сайта.

Лига конференций
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