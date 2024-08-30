Лига конференций: «Челси» сыграет с «Астаной», «Фиорентина» — с ЛАСКом, а «Копенгаген» — с «Бетисом»

30 августа в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2024/25.

Каждая команда встретится с шестью разными соперниками (три раза дома, три — на выезде). Встречи данной стадии пройдут с 3 октября по 19 декабря 2024 года.

Соперниками английского «Челси» стали «Гент», «Хайденхайм», «Астана», «Шэмрок Роверс», «Панатинаикос» и «Ной».

«Копенгаген» из Дании встретится с «Бетисом», «Истанбулом», «Рапидом», «Хартсом», «Ягеллонией», и «Динамо» (Минск).

Итальянская «Фиорентина» сыграет против ЛАСКа, АПОЕЛа, «Гимарайнша», ТНС, «Санкт-Галлена» и «Пафоса».

Другие результаты жеребьевки первой корзины:

«Гент»: «Мольде», «Челси», «Омония» (д), «Лугано», «Бачка Топола», «Ларн».

«Фиорентина»: ЛАСК, АПОЭЛ, «Нью Сэйнтс», «Витория Гимараэш», «Пафос», «Санкт-Галлен».

ЛАСК: «Юргорден», «Фиорентина», «Серкль Брюгге», «Олимпия» Любляна, «Викингур», «Борац».

«Бетис»: «Копенгаген», «Легия», ХИК, «Млада-Болеслав», «Целе», «Петрокуб».

Результаты жеребьевки 2-й корзины. Фото Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки 3-й корзины. Фото Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки 4-й корзины. Фото Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки 5-й корзины. Фото Официальный сайт УЕФА

Результаты жеребьевки 6-й корзины. Фото Официальный сайт УЕФА

Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА.