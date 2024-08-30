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30 августа в Монако состоялась жеребьевка общего этапа Лиги конференций сезона-2024/25.
Каждая команда встретится с шестью разными соперниками (три раза дома, три — на выезде). Встречи данной стадии пройдут с 3 октября по 19 декабря 2024 года.
Соперниками английского «Челси» стали «Гент», «Хайденхайм», «Астана», «Шэмрок Роверс», «Панатинаикос» и «Ной».
«Копенгаген» из Дании встретится с «Бетисом», «Истанбулом», «Рапидом», «Хартсом», «Ягеллонией», и «Динамо» (Минск).
Итальянская «Фиорентина» сыграет против ЛАСКа, АПОЕЛа, «Гимарайнша», ТНС, «Санкт-Галлена» и «Пафоса».
Другие результаты жеребьевки первой корзины:
«Гент»: «Мольде», «Челси», «Омония» (д), «Лугано», «Бачка Топола», «Ларн».
«Фиорентина»: ЛАСК, АПОЭЛ, «Нью Сэйнтс», «Витория Гимараэш», «Пафос», «Санкт-Галлен».
ЛАСК: «Юргорден», «Фиорентина», «Серкль Брюгге», «Олимпия» Любляна, «Викингур», «Борац».
«Бетис»: «Копенгаген», «Легия», ХИК, «Млада-Болеслав», «Целе», «Петрокуб».
Восемь лучших команд выйдут напрямую в 1/8 финала, занявшие с девятого по 24-е места участники сыграют в стыковом раунде.
Все российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА.