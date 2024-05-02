Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 21:00

Лига конференций: дата и место проведения финала сезона 2023/2024

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 пройдет 29 мая в Афинах
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Трофей Лиги Конференций.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 состоится 29 мая 2024 года на «АЕК Арене» в Афинах. Победитель квалифицируется в групповой этап Лиги Европы 2024/2025. В решающем матче сыграют победители пар «Астон Вилла» — «Олимпиакос» и «Фиорентина» — «Брюгге». Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Домашняя арена АЕКа построена на месте стадиона «Никос Гумас» и вмещает 32 500 зрителей. Первый матч здесь состоялся в сентябре 2022 года. Финалисты станут известны по итогам ответных матчей 1/2 финала, которые пройдут 9 мая.

Действующий победитель турнира — английский «Вест Хэм Юнайтед», обыгравший итальянскую «Фиорентину» 7 июня 2023 года в финальном матче со счётом 2:

Лига конференций: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига конференций
0
Читайте также
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
Василевский, Сергачев и Кучеров оценили вылет «Тампы» из Кубка Стэнли
Путин наградил подростков, спасавших людей во время теракта в «Крокусе»
Расслабил команду, заставил забивать Медину и посадил на лавку Зиньковского. Пять самых важных изменений Владимира Слишковича в «Спартаке»
Бывшему замкомандующего 18-й армии присвоили звание Героя России посмертно
В Киргизии грузовик сбил 29 детей во время их выступления под открытым небом
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Астон Вилла» — «Олимпиакос»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

«Фиорентина» — «Брюгге»: смотреть трансляцию матча Лиги конференций