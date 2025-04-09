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Лига конференций

9 апреля, 21:45

Лига конференций, первые матчи 1/4 финала: расписание игр, где смотреть трансляции

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций пройдут 10 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций будут сыграны в четверг, 10 апреля. Игровой вечер начнется с игры «Легии» и «Челси» в 19.45 по московскому времени, еще три матча стартуют в 22.00 мск.

Расписание матчей Лиги конференций 10 апреля (четверг)

Время начала матчей —московское.

В прямом эфире в России игры Лиги конференций показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки. Стриминговый сервис также в формате мультикаста ведет перекличку вечерних матчей.

Следить за ключевыми событиями и результатами четверга в Лиге конференций и Лиге Европы можно в матч-центре нашего сайта.

Лига конференций
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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