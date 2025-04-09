Лига конференций, первые матчи 1/4 финала: расписание игр, где смотреть трансляции

9 апреля, 21:45
Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций будут сыграны в четверг, 10 апреля. Игровой вечер начнется с игры «Легии» и «Челси» в 19.45 по московскому времени, еще три матча стартуют в 22.00 мск.
19.45. «Легия» — «Челси»
22.00. «Бетис» — «Ягеллония»
22.00. «Целе» — «Фиорентина»
22.00. «Юргоден» — «Рапид»
Время начала матчей —московское.
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Следить за ключевыми событиями и результатами четверга в Лиге конференций и Лиге Европы можно в матч-центре нашего сайта.