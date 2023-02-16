0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 09:00

Лига Конференций: «Трабзонспор» — «Базель», «Брага» — «Фиорентина» и другие матчи 1/16 финала

Футболисты «Трабзонспора» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
В четверг, 16 февраля, состоятся матчи 1/16 финала Лиги Конференций.
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Tofiq Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
Гент
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Senol Gunes Stadium (Трабзон)
Трабзонспор
Базель
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Лех
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Municipal de Braga (Брага)
Брага
Фиорентина
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
ЧФР
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
Днепр-1
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Zimbru (Кишинев)
Шериф
Партизан
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
Андерлехт

Футбол
Лига конференций
0
Читайте также
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
Овечкин покинул «Вашингтон» и срочно летит в Россию. Что же случилось?
Британский министр обороны призвал ВСУ экономнее использовать боеприпасы
Признание ФРГ по поводу поставок танков Киеву назвали провалом Запада
«Манчестер Сити» возглавил таблицу АПЛ после победы над «Арсеналом»
Госдеп заявил о непричастности США к подрыву «Северных потоков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болельщиков сербского «Партизана» не пустили в Кишинев на матч Лиги конференций