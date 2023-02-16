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Лига конференций
Сегодня, 09:00
Лига Конференций: «Трабзонспор» — «Базель», «Брага» — «Фиорентина» и другие матчи 1/16 финала
Футболисты «Трабзонспора» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press
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В четверг, 16 февраля, состоятся матчи 1/16 финала Лиги Конференций.
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Tofiq Bahramov - Republic Stadium (Баку)
Карабах
Гент
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Senol Gunes Stadium (Трабзон)
Трабзонспор
Базель
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Aspmyra Stadion (Буде)
Буде-Глимт
Лех
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 20:45. Municipal de Braga (Брага)
Брага
Фиорентина
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
ЧФР
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. AEK Arena (Ларнака)
АЕК Л
Днепр-1
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Zimbru (Кишинев)
Шериф
Партизан
Лига конференций. 1/16 финала
16 февр, 23:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
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