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Лига конференций: расписание и трансляции матчей 19 декабря

Матчи 6-го игрового дня общего этапа Лиги конференций пройдут 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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Матчи 6-го тура общего этапа Лиги конференций состоятся в четверг, 19 декабря. Все 18 матчей начнутся в 23.00 по московскому времени.

Расписание матчей Лиги конференций 19 декабря (время — московское):

Игры Лиги конференций в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (на платной основе). Сервис ведет перекличку матчей в формате мультикаста — лучшие моменты всех игр в одном окне.

Составы и протоколы, ключевые события и результаты всех встреч игрового дня Лиги Европы можно изучать в нашем матч-центре.

Лига конференций
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