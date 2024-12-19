Лига конференций: расписание и трансляции матчей 19 декабря

Матчи 6-го тура общего этапа Лиги конференций состоятся в четверг, 19 декабря. Все 18 матчей начнутся в 23.00 по московскому времени.

Расписание матчей Лиги конференций 19 декабря (время — московское):

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